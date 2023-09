Calcio | Brasile Flamengo esonera Sampaoli | Tite in pole

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il tecnico argentino era arrivato appena lo scorso aprile RIO DE JANEIRO () - La finale della Coppa delpersa col San Paolo e il settimo posto in campionato costano l'esonero a Jorge. Dopo giorni di rumors arriva l'ufficialità da parte del: nonostante sia arrivato lo

Il Brasile , a Lima, ha battuto il Perù 1 - 0, grazie ad un gol di Marquinhos allo scadere della partita. Per i verdeoro si tratta della seconda ...

Lima, 13 set. – (Adnkronos) – Seconda vittoria su due partite per il Brasile nelle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2026. A Lima ...

Junior Tavares , 27enne terzino brasiliano attualmente al Ponte Preta ma passato anche in Italia con la maglia della Sampdoria , ha un tumore al ...

Secondo le stesse fonti, il club di Rio sta ora cercando di ingaggiare Tite, ex allenatore del. . 29 settembre 2023...di contratto con il Real Madrid e nei prossimi mesi diventerà commissario tecnico del(... il Brighton guidato dall'ex allenatore del Sassuolo ha stupito il mondo delinglese per gioco e ...

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 29 SET - Il Flamengo ha annunciato l'esonero dell'allenatore argentino Jorge Sampaoli, arrivato a Rio de Janeiro solo cinque mesi fa. L'allontanamento è conseguenza della scon ...