Calciatore importante minaccia di buttarsi giù da un ponte

(Di venerdì 29 settembre 2023) Una brutta storia che sta tenendo tutti gli appassionati di calcio fermi bloccati davanti alla tv Un giocatore professionista dell’OGC Niceattualmente il suicidio posizionandosi sul viadotto Magnan (a circa 100 metri di altezza), situato sull’autostrada A8 a Nizza, in direzione Italia-Aix. Si è fermato sulla corsia d’emergenza e hato di saltare. Undel Nizza stando di suicidarsi (Twitter Notizie.com)I gendarmi stanno attualmente conducendo trattative mentre è impegnato un gruppo di intervento in ambienti pericolosi. Il club manda il suo psicologo a negoziare. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Notizie.com.

Nella serata di ieri, il Genoa di Alberto Gilardino ha ottenuto un successo straordinario, sia per la classifica, che per il morale della squadra, annichilendo la Roma per 4-1 in casa. Tre punti fonda ...Questa mattina a Radio Firenzeviola, durante la trasmissione "Chi si compra" è intervenuto per commentare la partita di ieri l'ex giocatore della Fiorentina e oggi telecronista ...