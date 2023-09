Cagliari - Milan 1 - 3 | il meglio della partita di Adli

Yacine Adli , centrocampista del Milan, è sceso in campo per la prima volta in questa stagione. Ecco la sua gioia dopo la gara col Cagliari

Finalmente titolare, Yacine Adli ha un ottimo impatto nella vittoria per 3 - 1 del: guarda gli ......per primo Sempre più certezza e leader del. Olivier Giroud sarà regolarmente in campo dal 1' sabato pomeriggio a San Siro contro la Lazio. Non è bastato dunque il gol segnato contro il...

Cagliari-Milan, manca un rosso a Nandez Musah fa partire il sondaggio sui social Milan News

Il Milan di Pioli sembra aver ripreso la retta via dopo un piccolo momento di difficoltà, derivato dalla sconfitta pesante nel derby.La Serie A 2023/2024 non ha un attimo di sosta: e con lei il fantasy game più amato dagli italiani, il Fantacalcio ...