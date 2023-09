BWT | Info & Match annunciati per “I Campioni di Domani”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 29 settembre 2023) Lee iper “Idi”, prossimo Show del BWT in programma Domenica 1° Ottobre al Teatro Centofiori di Bologna: BWT IdiDomenica 1° Ottobre – BolognaTeatro Centrofiori – Via Gorki 16 Inizio Show Ore 18 – Prenotazioni Online QUI: Trucker difenderà il Titolo Assoluto BWT/Megastars contro Cannonball Jason in un LumberjackRed Scorpion Affronta James Mason Team Danza (King Danza; vP Dozer) affrontano il neonato Tag Team dei Bologna Tall Blonds (Nico Narciso; Lello Boy) Guido Buriani affronta Oven Blancoline Prenotazioni Whatsap 3534574383