Buone notizie | Afa Anoa’i Jr è stato dimesso dall’ospedale

(Di venerdì 29 settembre 2023) AfaJr., noto soprattutto per la sua esperienza nella WWE alla fine degli anni 2000 con il nome di Manu, èdopo aver lottato per la sua vita. L’ex superstar samoana si sta ora riprendendo a casa dopo esserericoverato per gravi problemi di salute lo scorso fine settimana, come riportato sulla pagina GoFundMe dove è iniziata da tempo una raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere $100.000 per contribuire a coprire i costi medici. Ora, per l’ex lottatore, inizia la sfida più difficile: recuperare e tornare ai fasti di un tempo.