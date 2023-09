Buon compleanno a… Andryi Shevchenko

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Oggicompie 47 anni. Parlare del calciatore che è stato vale soprattutto per chi non l’ha visto in campo Oggicompie 47 anni. Parlare del calciatore che è stato vale soprattutto per chi non l’ha visto in campo. Ma sono pochi, pochissimi, coloro che non lo conoscono perché quello che ha fatto al Milan – e non solo – è talmente incastonato nella storia che è praticamente impossibile sfuggire a un racconto dove lui è protagonista, a meno che non si voglia sapere nulla di cosa significhi essere un attaccante nel calcio contemporaneo. Sheva ha incarnato la modernità. Lo ha fatto arrivando da quella splendida scuola che è stata la Dinamo Kiev e per 12 anni, un periodo lunghissimo, ha segnato in doppia cifra, cesellando capolavori con uno stile assolutamente riconoscibile. Il resto lo ha ...