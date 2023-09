“Buon compleanno” 8 anni per la figlia vip italiana | la sua bellezza e la somiglianza con la mamma conquista tutti

(Di venerdì 29 settembre 2023) Elisabetta Canalis e la dolcissima dedica allaSkyler Eva. Come molti sanno l’ex velina di Striscia La Notizia si è separata dal marito, il chirurgo statunitense Brian Perri. La loro storia d’amore è iniziata nel 2014, poi il matrimonio ad Alghero e il trasferimento a Los Angeles. La showgirl non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Italia, ma la nascita di Skyler Eva sembrava poters sistemare le cose. Nel 2023, invece, è arrivata la fine della relazione. Il divorzio è arrivato il 3 luglio scorso. Tra l’altro nei giorni scorsi il magazine Gente ha fatto alcune rivelazioni su presunti motivi della rottura e ha parlato di “differenze inconciliabili e non più risolvibili” che hanno portato ad un “drastico allontanamento”. Tra i motivi di litigio ci sarebbe il kickboxing: secondo il settimanale Brian non sopportava più che la moglie tornasse a casa piena di ...

31 anni per il ‘Mago’ Luis Alberto : per festeggiarlo abbiamo scelto dieci dichiarazioni sul centrocampista della Lazio Oggi Luis Alberto compie ...

Oggi Andryi Shevchenko compie 47 anni. Parlare del calciatore che è stato vale soprattutto per chi non l’ha visto in campo Oggi Andryi Shevchenko ...

Più stringato il segretario della Lega, che ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Berlusconi: "Silvio, ci manchi". Ma a far parlare, oggi, è soprattutto il messaggio di ...In passato è arrivato in vetta con:Elvis (1985), Miss Mondo (1999), Fuori come va (2002), Nome e cognome (2005), Arrivederci, mostro! (2010), Mondovisione (2013), Made in Italy (...

Buon compleanno, Cgil Collettiva.it

Berlusconi, «Buon compleanno Silvio, ci manchi»: l'omaggio al Cav che oggi avrebbe compiuto 87 anni ilmessaggero.it

Il messaggio vocale è una formula ottima in caso di sorprese come gli auguri di buon compleanno oppure un «ti amo» espresso a voce o, ancora, per coloro che impazziscono per il cosiddetto ASMR. Se ...Compleanno Berlusconi, la dedica della compagna Marta Fascina nel giorno in cui l'ex Premier - morto a giugno - avrebbe compiuto 87 anni ...