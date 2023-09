Bundesliga 2023 24 | Borussia in vetta | Hoffenheim battuto per 3-1

(Di venerdì 29 settembre 2023) Prosegue la striscia positiva delDortmund che si impone sull’per 3-1 nella sesta giornata di/24. Il risultato viene sbloccato al 18esimo minuto dalla rete messa a segno da Fullkrug su assist di Brandt, è poi Kramaric a pareggiare nuovamente con il rigore concesso dal direttore di gara. Nei minuti finali della prima frazione, ancora a segno i gialloneri, Reus firma il nuovo vantaggio ribattendo in rete davanti alla linea di porta dopo un rimpallo fortunato finito proprio sui suoi piedi. Nella seconda frazione Ryerson mette il sigillo sul risultato nel recupero finale, i padroni di casa firmano la seconda sconfitta stagionale e restano in sesta posizione a quota 12. SportFace.

