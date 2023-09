Broccoli e cavolfiori | se li congeli così non dovrai mai più comprarli! Avrai la scorta per 1 anno

Leggi su donnaup

(Di venerdì 29 settembre 2023) Le verdure fresche purtroppo non si trovano tutto l’e ie iovviamente non feccezione. Iappartengono alla famiglia delle crucifere e sono ricche di fibre e di vitamine. Invece i, che appartengono anche loro alla famiglia delle crucifere, sono pieni di vitamina C e sono estremamente versatili in cucina. Infatti è possibile preparare dei risotti, dei purè e anche delle pizze. Ma, come già detto sopra, queste verdure non sono disponibili fresche tutto l’quindi se non vuoi rinunciare al loro sapore ti consiglio di continuare a leggere. Infatti esiste un metodo capace di conservare per tutto l’e i. Per riuscirci nel modo giusto è possibile ...