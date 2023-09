Bri e rischi geopolitici | i Balcani ci ricascano o la Cina bluffa?

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 settembre 2023) Non si ferma la penetrazione infrastrutturale cinese nei, almeno in apparenza, con l’obiettivo di usare i copiosi fondi (ammesso che siano tali) a disposizione delle aziende di Pechino come cavallo di Troia nel Paese ospitante, così come accaduto in Montenegro. Questa volta nel mirino dellac’è la Croazia, con cui la cinese Crbc ha stretto un accordo per la costruzione di un ampio tratto stradale a Spalato. Ma i conti cinesi, stando ai dati diffusi, non consentirebbero nuovi investimenti. Tutt’altro. Il progetto È stato siglato l’accordo per la costruzione di un tratto di strada tra la China Road and Bridge Corporation e la Croatian Roads da 74,6 milioni di euro: comprende anche un tunnel lungo 2,5 chilometri e i lavori termineranno fra tre anni. Secondo il premier Andrej Plenkovic il progetto stradale è “strategicamente importante” per la ...