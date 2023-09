Brembo | il 2 ottobre sciopero degli ex lavoratori interinali

(Di venerdì 29 settembre 2023) Curno. Si apre la mobilitazione allaper ilsomministrati: Felsa Cisl e Fim Cisl hanno infatti indetto loche lunedì 2vedrà i numerosi (si parla di alcune centinaia) “” delle fabbriche bergamasche del gruppo incrociare le braccia. “Vogliamo che sia applicato un forte contrasto al turnover ingiustificato nella somministrazione e che si dia il via alla realizzazione di un forte programma di continuità occupazionale – dice Guido Fratta, responsabile provinciale di Felsa Cisl, la categoria che tutela isomministrati -. In condivisione con Fim, intendiamo promuovere all’interno del gruppol’incremento del numero delle stabilizzazioni deisomministrati. La discussione con il ...

Lavori finiti al viadotto sul Brembo della Briantea, a Ponte San Pietro: ecco com'è adesso Prima Bergamo

Smottamenti e allagamenti in Bergamasca. Preoccupazione per il Brembo e il Serio in piena Prima Bergamo

Subaru ha rivelato il nome del modello attraverso un'immagine teaser con tanto di data di presentazione che riporta il 7 ottobre. Dalla foto si notano ruote uniche e freni Brembo più robusti, ...