Brembate | Berbenno | San Paolo d’Argon | riaperti gli uffici postali

(Di venerdì 29 settembre 2023). Hanno riaperto al pubblico glidiSopra,e San. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione delle sedi finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. I cittadini potranno richiedere, 24 ore su 24, certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli ...