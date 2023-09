(Di venerdì 29 settembre 2023) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #migranti #ue #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Germania ha sospeso i ricollocamenti solidali di richiedenti asilo dall’Italia e non li riprenderà finché il nostro Paese non tornerà a ...

Secondo la compagnia irlandese, il rapporto prodotto dall'Ente sarebbe falso e avrebbe indotto in errore il governo. La replica di Di Palma: "Il ceo ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - "Serve un piano nazionale sull'accoglienza, non un decreto sui Cpr ". È il governatore emiliano, Stefano ...

Le guerre del Ventesimo secolo sono state combattute per il petrolio. Quelle del Ventunesimo secolo saranno combattute per il controllo delle riserve strategiche e delle vie di trasporto, terrestri e ...... il genio, senza mezze misure Sapete com'è nato il personaggio di Super Mario Shigeru Miyamoto era al lavoro su un videogioco sudi, marchio del quale Nintendo perse però i diritti in ...

Braccio di ferro sui migranti. L'Italia congela il patto Ue. È scontro ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Braccio di ferro tra bando di gara e FAQ: vince il bando Altalex

Giorgia Meloni ha dichiarato che grazie al suo governo, l'Italia è più credibile e ascoltata a livello internazionale, soprattutto nell'Unione europea. Tuttavia, la realtà dei fatti ci vede sempre più ...Ripercorriamo insieme la storia di The Sims, franchise che ha tanto innovato ma che ora si trova nel limbo: cosa ci riserverà il futuro