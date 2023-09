Bottiglie di vino Ue | calorie in etichetta obbligatorie La stretta che rischia di far scappare i consumatori

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 29 settembre 2023) Finita la "pacchia" per i produttori di, una misura decisa dall'Unione europea cambia drasticamente le regole relative alle etichette da affiggere alle. Partirà ufficialmente dal prossimo 8 dicembre l'operazione trasparenza per ileuropeo. Dopo sei anni di proposte, fughe in avanti e passi indietro, la riforma dell’è realtà. Se si guarda - si legge su gamberorosso - ai prodotti alimentari e alle altre bevande, si può affermare che ilha goduto fino a questo momento di una sorta di privilegio; quello di non indicare la lista degli allergeni e degli ingredienti in. Molto presto questo non sarà più possibile. Ci sarà però un periodo di tolleranza, vale a dire che legià immesse sul mercato potranno tenere la vecchia ...