Bosnia | Krunic infortunato ma convocato | Milosevic spiega il motivo

Muharemovic, i progressi e la convocazione con laMuharemovic e i suoi progressi: "Mi sento ... Allenarsi con giocatori come , Pjanic e, che sono conosciuti in tutto il mondo, ha reso il ...Finisce ko 1 - 0 contro l'Islanda, invece, ladi Rade, che è rimasto in campo per l'intera partita. Nel frattempo la formazione di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi a Milanello in ...

Rade Krunic è uscito malconcio dalla partita con l'Hellas Verona. Il centrocampista del Milan ha abbandonato il campo di San Siro a causa di una lesione al bicipite femorale destro che lo dovrebbe ...Come già riportato, Rade Krunic nel corso di Milan-Verona ha riportato una lesione del bicipite femorale destro, che verrà valutata tra 10 ...