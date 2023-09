(Di venerdì 29 settembre 2023) L'inflazioneancora a settembre nell'Eurozona a +4,3%, il tasso più alto per alimentari, alcol e tabacco. Attesa per la pubblicazione dei dati sull’indicatore Pce negli Stati Uniti. Differenziale BTp- Bund in discesa dopo aver toccato i 200 punti alla vigilia. Il Tesoro fissa al 4,5% gli interessi sul BTpper i duefinali

Sedita positiva per le borse asiatiche che si avviano alla chiusura con il segno verde. Shanghai guadagna lo 0,73%, mentre Hong Kong si mostra in ...

Attese ulteriori politiche di sostegno per rilanciare i mercati dei capitali in Cina. Dopo Jackson Hole ci si aspettano nuovi rialzi dalla Fed da ...

Restano dubbi sulla crescita mondiale, Cina in testa. A Milano ok le banche con Mps in luce, in coda Cnh Industrial e Moncler. Spread in rialzo, ...

Il Tesoro fissa al 4,5% gli interessi sul BTp Valore per i due anni finali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leeuropee partono col piede giusto nell'ultima seduta del mese di settembre e del terzo ......altreeuropee in un clima di moderata fiducia. L'attesa oggi è per la stima preliminare dell'inflazione nell'eurozona, con speranza che il dato confermi il previsto calo. Premessela ...

Borse positive in attesa dell'inflazione Ue financialounge.com

Borse Ue positive, spread cala. BTp Valore, tassi minimi garantiti al 4,10% per 3 anni Il Sole 24 ORE

Borsa: Europa in positivo con l'energia, a Milano (+0,4%) rimbalza Mps Petrolio sui massimi dell'anno, gas in rialzo oltre 40 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)… Leggi ...La chiusura dei mercati finanziari, i titoli in evidenza, le valute, lo spread Btp/Bund, le quotazioni del petrolio e del gas Le Borse europee hanno chiuso in positivo, con i dati sui… Leggi ...