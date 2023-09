(Di venerdì 29 settembre 2023) Le Borse europee hanno terminato l'ultima seduta della settimana in positivo annullando tuttavia parte dei guadagni in scia almento di Wall Street. A sostenere i listini sono stati i segnali ...

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve rialzo in avvio di giornata: Londra segna un aumento dello 0,2%, con Parigi e Francoforte in ...

... sale Inwit (+1,7%) mentre nel comparto delle infrastrutture per le tlc Cellnex si e' messa in luce a Madrid dopo la cessione a Stonepeak di una partecipazione nelle sue attivita' in Nord. La ...Le Borse europee hanno terminato l'ultima seduta della settimana in positivo annullando tuttavia parte dei guadagni in scia al rallentamento di Wall Street. A sostenere i listini sono stati i segnali ...

Borsa: l'Europa chiude positiva con l'inflazione che rallenta Tiscali Notizie

Borsa: Europa volatile, +0,2% Piazza Affari a meta' seduta Il Sole 24 ORE

L’emissione sarà collocata sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari ... non apprezzabile l’ampia traslazione verso il basso della curva dei rendimenti euro. A fine seduta il differenziale di ...Le Borse europee hanno terminato l'ultima seduta della settimana in positivo annullando tuttavia parte dei guadagni in scia al rallentamento di Wall Street. A sostenere i listini sono stati i segnali ...