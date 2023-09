Bonnie “Ginny Wisley” Wright è mamma | il dolce annuncio e quella coincidenza con la saga di Harry Potter

Tra gli attoriWright , interprete della giovaneWeasley , ha ricordato che di essere stata 'per sempre in soggezione della presenza e della performance di Michael' e ha aggiunto che '...Wright è diventata mamma ! L'attrice deve tutta la sua popolarità al personaggio diWeasley nella saga cinematografica di Harry Potter . La sorella di Ron, innamorata di Harry, ha ...

Alongside a photo of their baby boy, Bonnie wrote on Instagram: "Say hello to Elio Ocean Wright Lococo born at home on Tuesday 19th September. "We're all healthy and happy. Andrew ...Daniel Radcliffe said his late Harry Potter co-star Michael Gambon's absence makes the world ‘considerably less fun’. Michael died at 82.