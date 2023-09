Bologna Vs Empoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 29 settembre 2023) Gara valida per settima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Entrambe le squadre cercano punti per i rispettivi obiettivi, la zona europea per i felsinei, e la salvezza per i toscani.Vssi giocherà domenica 1 ottobre 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Dall’ Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei sono reduci da tre pareggi consecutivi a reti bianche contro Verona, Napoli e Monza che hanno mosso poco la loro classifica. Sarà fondamentale ritornare a vincere per coltivare il sogno di un piazzamento europeo. Dopo un inizio di campionato disastroso, con 5 sconfitte consecutive e tredici gol incassati, i toscani hanno rialzato la testa vincendo contro la Salernitana nell’ ultimo turno. L’ avvento di Andreazzoli in panchina sembra aver risvegliato la ...