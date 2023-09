Bologna | si presenta a scuola con uno storditore elettrico e colpisce il compagno | l’aveva comprato su Internet

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sembrava un ordinario mercoledì in unasuperiore in provincia di, fino a che uno studente non ha scaricato unoaddosso a un. L’aggressore aveva solo 15 anni, ma nonostante fosse lontano dalla maggiore età era riuscito a trovare lo strumento sue a completare l’acquisto. I dettagli della storia sono raccontati da Il Resto del Carlino: erano le 13.40 di due giorni fa, quando il direttore di unasecondaria di secondo grado ha telefonato ai militari dicendo che uno dei suoi studenti, minorenne, stava piangendo. Era la vittima dello studente armato, che lo avrebbe colpito con una scarica elettrica mediante l’uso delloche aveva con sé, e che poteva produrre una scarica da 3.800.000 ...