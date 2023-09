Bologna | quindicenne usa taser a scuola su un compagno | denunciato

(Di venerdì 29 settembre 2023) Unresidente aè statodai carabinieri per minaccia aggravata e per il possesso illegale di uno storditore elettrico, noto come. La segnalazione ai militari dell'Arma è giunta mercoledì 27 settembre dal direttore di unasuperiore nella provincia emiliano-romagnola, precisamente a San Lazzaro di Savena, dopo che si è verificata un'aggressione in classe.

Il ragazzo ha colpito sul gluteo uno studente, che per fortuna, a parte lo spavento non ha riportato lesioni. Il fatto è accaduto in un istituto di San Lazzaro, in provincia di Bologna ...