Bmw | aggiornamento dei modelli per l' autunno 2023

(Di venerdì 29 settembre 2023) MILANO - A partire dall'la gamma deiBmw presenterà una serie di aggiornamenti che si basano sui più recenti progressi in termini di digitalizzazione. La nuova Bmw X1 e la Bmw ...

Inoltre, per un gran numero di modelli saranno disponibili servizi digitali aggiuntivi tramite l'remoto del software. Nel frattempo, l'APP Myottiene tante nuove funzioni. L'autunno ...... lanciata nel 2017, arriva unche punta poco sul restyling esterno e molto sui ... tanto per citarne una per tutte laXM prima di passare il testimone verso il 2026 alla quarta serie, ...

Misure di aggiornamento dei modelli BMW per l'autunno 2023. BMW Group PressClub

BMW Serie 5 Plug-In 2024: tutti i dettagli sulle ibride ricaricabili SicurAUTO.it

MILANO (ITALPRESS) - A partire dall'autunno 2023 la gamma dei modelli Bmw presenterà una serie di aggiornamenti che si basano sui più recenti progressi in termini di digitalizzazione. La nuova Bmw X1 ...Sulla nuova BMW R1300GS gli ingegneri tedeschi si sono dati da fare, gli aggiornamenti tecnici sono tantissimi. Il motore è stato completamente rivisto. Ora la scatola del cambio è posizionata sotto ...