Blue Beetle | ecco i primi 10 minuti del film DC in streaming

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 29 settembre 2023) L'incipit della pellicola della DC con Xolo Maridueña protagonista è disponibile gratuitamente in. Warner Bros. ha diffuso in10di, ultima pellicola DC ad essere uscita nelle sale, lo scorso agosto, e con protagonista Xolo Maridueña, che ritroveremo anche nel nuovo DC Universe di James Gunn. Questi diecidiincludono il primo sguardo a Victoria Kord (Susan Sarandon) e alla sua missione per recuperare lo Scarabeo, le sequenze dei titoli di testa che illustrano la storia nell'universo dei precedenti, Dan Garrett e Ted Kord, e il ritorno trionfale di Jaime Reyes (Xolo Mariduena) alla sua città natale, Palerma City. In una ...