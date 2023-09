(Di venerdì 29 settembre 2023) Ladegli Stati Uniti è messa in pericolo da un vendicativo Donald Trump, il probabile avversario di Joenella corsa alla Casa Bianca dell'anno prossimo. È il forte e appassionato ...

“ corro per la Casa Bianca perché c’è in gioco la democrazia ”, ha affermato il presidente americano Joe Biden . Biden ha poi sottolineato che gli ...

(Adnkronos) – “Mi candido perché è in gioco la democrazia” , così il presidente americano Joe Biden ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a ...

"Mi sono ricandidato perché nel 2024 è in gioco la nostra democrazia . Donald Trump e i suoi repubblicani Maga sono determinati a distruggere la ...

Trump ha chiesto ai repubblicani di agire per lasciare che i conti federali degli Usa vadano in bancarotta. Biden : "Vuol e distruggere la democrazia ...

A tutti noi in questo momento viene chiesto: cosa faremo per mantenere la nostra".è stato costretto a interrompersi all'inizio del suo discorso quando un contestatore ha preso la ...Il discorso è stato il quarto di una serie di discorsi su quelle checonsidera sfide alla. I suoi consiglieri considerano la sua continua attenzione per lacome una buona ...

Biden: la democrazia è ancora a rischio, non è un'iperbole Libero Tv

Milano, 29 set. (askanews) – La democrazia degli Stati Uniti è messa in pericolo da un vendicativo Donald Trump, il probabile avversario di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca dell’anno prossimo. È ...Milano, 29 set. (askanews) - La democrazia degli Stati Uniti è messa in pericolo da un vendicativo Donald Trump, il probabile avversario di Joe ...