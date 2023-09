Biasin | «Inter stanca? Neanche se gioca tutti i giorni! Col Sassuolo altri motivi»

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il collega Fabrizioospite del canale Cronache di Spogliatoio, ha parlato di vari temi legati al mondo, sula sconfitta con ile dei possibili. NON LA STANCHEZZA – Fabrizionon è d’accordo con chi pensa che il motivo della sconfitta sia legato alla stanchezza della squadra: «Io non voglio proprio credere che a metà settembre untore possa essere stanco, anchendoi giorni. Io credo che sia un’altra la questione: l’mi ha fatto vedere, anche quando perdeva, di avere sempre il pallino del gioco. Contro ilquesta cosa l’ha persa, e non me l’aspettavo. Dopo il pareggio dei neroverdi è andato in una frenesia totale, che ti fa pensare ...

Ieri sera durante la puntata domenicale di “Pressing” in onda su Italia 1, si è parlato del primo posto in classifica dell’ Inter , con il giornalista ...

L’Inter ha perso 2-1 contro il Sassuolo dopo essere passata in vantaggio con Dumfries. Biasin commenta la sconfitta a suo modo liquefatta ? In ...

Riguardo alle avversarie per lo Scudetto dell'ha ribadito che non c'è una netta superiorità da parte dei nerazurri: Milan, Juve e Napoli possono competere per il titolo. ' Il Napoli è ...Sognava già la fuga l'ma è bastato un buon Sassuolo a farla tornare con i piedi per terra. I tifosi sono ancora ... Ad aprire il fuoco è il giornalista del quotidiano Libero Fabrizioche ...

Biasin: “Inter, mancata la calma dei grandi: dopo il pari si è liquefatta” fcinter1908

Biasin: "Inter, secondo tempo orribile. Scudetto già assegnato ... L'Interista

"Il campionato non è riaperto. Lo sarà quando la Juve cambierà allenatore. Questo riavvicinamento è figlio delle gare in serie delle squadre impegnate in coppa, non ...Dopo due grandi prestazioni contro Juventus e Inter, Fabrizio Biasin ha voluto elogiare così l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, seguito a lungo dalla Juventus nell'ultima sessione di mercato: ...