(Di venerdì 29 settembre 2023) Il Patto Migrazione e Asilo è a un passo dallo sblocco ma ora è l're l'intesa. Ieri al Consiglio Ue Affari Interni sembrava essersi sbloccato lo stallo che perdurava da luglio sull'ultimo regolamento del pacchetto, quello sulla gestione delle crisi e la redistribuzione dei migranti. In mattinata la ministra tedesca degli Interni, Nancy Faeser, aveva dato l'ok all'ultimo testo di compromesso, anche se pernon forniva abbastanza garanzie sulla protezione dei richiedenti asilo nelle situazioni di crisi, ovvero di forti afflussi di migranti. Ma dopo l'ok della Germania, l'accordo è tornato in bilico per i dubbi espressi dall', che chiede più tempo per vagliare il nuovo testo. Perse la Bielorussia favorisce il flusso di profughi iracheni (arrivati nel Paese con visto ...

In mattinata la presidenza spagnola fa circolare un nuovo testo di compromesso (scritto a), ... Invece sil'impasse: l'Italia chiede tempo per analizzare il testo. Da Roma non arrivano ...Franziska Welti (Winterthur /) Cantante, Direttore di Coro Come cantante, Franziska Welti è ... Come artista,installazioni audio in cui la voce umana, il canto, gioca ripetutamente un ...

Migranti, Berlino crea tensioni e l'Italia frena sulle Ong tedesche Il Tempo

«Ora ci invadono con i clandestini». La Lega alza ancora il tono ... Il Manifesto

Il Patto Migrazione e Asilo è a un passo dallo sblocco ma ora è l’Italia a frenare l’intesa. Ieri al Consiglio Ue Affari ...L’atteso spin-off de La casa di carta arriva su Netflix. Ecco tutte le cose da sapere su Berlino, a partire da quando esce in streaming ...