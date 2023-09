Benvenuti a Roma! Prosegue a gonfie vele il progetto del Comune di farci scappare via

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) di FrancescoPer chi viene da fuori, è bene avvisare che in questa città, il servizio del trasporto pubblico è affidato ad Atac, un’azienda che più di una volta in passato ha dato segni di cedimento – sembrava lì lì per essere commissariata, portata in tribunale, dichiarata fallita – ma ogni volta è riuscita a risorgere come l’Araba Fenice. Come avrà fatto? Francamente, un mistero. Si sono succedute negli anni gestioni una più fallimentare dell’altra, cambi di poltrone alla sede di via Prenestina, è anche possibile che ci siano state operazioni poco pulite, chi lo sa… neppure mi interessa, tanto, non potrei essere certo io ad appurarlo! Però, come utente della strada qualche considerazione la posso fare eccome. La nuova Amministrazione, sostenuta dal sindaco Gualtieri, ha sbandierato ai quattro venti trasparenza ed efficienza. Nel ...