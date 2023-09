Benessere in casa | riordina che ti passa

Leggi su amica

(Di venerdì 29 settembre 2023) Laperfetta non esiste, ma quella che ci regalaè quella perfetta per noi. E molto ruota intorno a un concetto chiave: l’ordine dello spazio domestico. Secondo il Life at Home Report, la ricerca annuale con cui IKEA indaga la vita indelle persone, il 40% di chi giudica positivamente la suaha riscontrato anche un miglioramento del propriomentale. Non solo: l’organizzazione degli spazi consente anche di consolidare le relazioni legate alla convivenza e ci aiuta nell’esprimere chi siamo nelle nostre case. Al contrario, il disordine perenne è fonte di disagio e tensioni per il 49% delle persone. Ben 4 italiani su 5 provano frustrazione al pensiero di doverre, ma forse non sanno che questa incombenza può trasformarsi in un vero e proprio ...