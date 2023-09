«Belen Rodriguez mi ha voltato le spalle | la delusione più grande è il tradimento» | ecco chi l’ha detto

(Di venerdì 29 settembre 2023)spezza cuori e non soltanto agli ex fidanzati e mariti. Un noto giornalista e nome rinomato nel mondo del gossip ha rivelato la suanei confronti della showgirl che gli avrebbele, dopo una lunga amicizia. La persona in questione è Gabriele Parpiglia. Il giornalista è stato ospite di Turchesando, il programma condotto da Turchese...

Fabrizio Corona attacca Alessandro Cattelan che in un infinito monologo se l’é presa con Belen Rodriguez che lo ha bidonato per il suo programma ...

Tendenze capelli: la finta treccia diBubble ponytail, la treccia finta di: come ricrearla Scopriamo insieme come ricreare la finta treccia di. La showgirl argentina ha sfoggiato un'...Dopo quasi due settimane di silenzio,è tornata a postare sui social, nella giornata di oggi giovedì 28 settembre. Gli scatti (in cui appare insieme al nuovo compagno Elio Lorenzoni), non sembrano voler trasmettere alcun ...

Belen Rodriguez torna sui social e le foto preoccupano i fan: «Sei magrissima» ilmessaggero.it

Belen Rodriguez ritorna social… con Elio Lorenzoni TGCOM

Nel corso delle ultime ore è emersa una clamorosa rivelazione su Belen Rodriguez che sta facendo il giro del web: scopriamo di cosa si tratta ...La showgirl finisce nel mirino dell'amico: cosa è accaduto a Belen Rodriguez. La conduttrice ha voltato le spalle all'amico ...