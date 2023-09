Belen Rodriguez | l’amico esce allo scoperto | “Le ho chiesto una cortesia e mi ha voltato le spalle”

(Di venerdì 29 settembre 2023) La showgirl finisce nel mirino del: cosa è accaduto a. La conduttrice halealDopo la dieta presa dai socialfinisce nuovamente nell’occhio del ciclone. La showgirl e conduttrice argentina è tornata a figurare sui social, raccogliendo i consensi del pubblico dopo l’intervistata saltata da Cattelan. E’ spuntata però una nuova grana per la showgirl ed ex moglie di Stefano De Martino, messa nel mirino da un noto volto tv. Un suo ex amico della televisione, tuttavia, ha voluto raccontare del suontanamento e alcuni dissapori concausati da alcuni “favori che poi si sono rigirati contro. Parliamo del giornalista e noto autore tv Gabriele Parpiglia, che ...

Fabrizio Corona attacca Alessandro Cattelan che in un infinito monologo se l’é presa con Belen Rodriguez che lo ha bidonato per il suo programma ...

Tendenze capelli: la finta treccia diBubble ponytail, la treccia finta di: come ricrearla Scopriamo insieme come ricreare la finta treccia di. La showgirl argentina ha sfoggiato un'...Dopo quasi due settimane di silenzio,è tornata a postare sui social, nella giornata di oggi giovedì 28 settembre. Gli scatti (in cui appare insieme al nuovo compagno Elio Lorenzoni), non sembrano voler trasmettere alcun ...

Belen Rodriguez torna sui social e le foto preoccupano i fan: «Sei magrissima» ilmessaggero.it

Belen Rodriguez ritorna social… con Elio Lorenzoni TGCOM

La showgirl finisce nel mirino dell'amico: cosa è accaduto a Belen Rodriguez. La conduttrice ha voltato le spalle all'amico ...Le Iene è un programma televisivo italiano di approfondimento, in diretta su Italia 1 dal 22 settembre 1997. a cura della Videonews. È la versione italiana del programma televisivo argentino Caiga qui ...