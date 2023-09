Bebe Vio lancia il Mondiale Paralimpico a Terni | Io emozionatissima | venite a tifare per noi

(Di venerdì 29 settembre 2023) Count down agli sgoccioli per il Campionato del Mondo di scherma paralimpica2023. Il grande evento sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa lunedì 2 ottobre alle ore 15.30 presso il ...

Count down agli sgoccioli per il Campionato del Mondo di scherma paralimpica Terni 2023. Il grande evento sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa lunedì 2 ottobre alle ore 15.30 presso il ...A suonare la carica e a chiamare "a raccolta" il pubblico è la campionessa mondiale in carica del fioretto femminile,Grandis. "Sono emozionatissima. Il Campionato del Mondo a Terni ...

A suonare la carica e a chiamare "a rapporto" il pubblico è la campionessa mondiale in carica del fioretto femminile, Bebe Vio Grandis. «Sono emozionatissima. Il Campionato del Mondo a Terni ...