Beatrice Luzzi trionfa al Grande Fratello! Giselda Torresan crolla tra le lacrime

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 29 settembre 2023) Le contese dinamiche del televoto delFratello, hanno visto la vittoria di, provocando reazioni tra i partecipanti e il pubblico. In particolar modo,, arrivata seconda.favorita esi sfoga tra leL’ultima sfida al televoto delFratello ha visto, Vittorio Menozzi, Arnold Cardaropoli e Grecia Colmenares concorrere per la preferenza del pubblico. Tra di loro, l’attriceè emersa come la più votata, conquistando il 34% dei voti, seguita dacon il ...