Beach volley | World Tour 2023 Menegatti Gottardi e Nicolai Cottafava agli ottavi | Ranghieri Carambula ancora out al primo turno

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Due coppie azzurree una che si deve accontentare del tredicesimo posto. Questi i verdetti della seconda giornata di gare al Roland Garros per l’Elite 16 di Parigi che sta per esaurire le sfide dei gironi al termine di due giorni intensissimi in un clima tutt’altro che estivo (in tribuna si sprecano le giacche a vento).da secondi classificati del girone, vanno, mentre per la seconda volta consecutiva, dopo Amburgo,escono di scena dopo la prima fase e tre sconfitte al tie break che hanno lasciato l’amaro in bocca alla coppia, non più brillante come a luglio ma tutt’altro che in crisi visto che per lunghi tratti ha giocato alla pari, se ...