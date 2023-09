Beach volley | World Tour 2023 E’ doppio Italia-USA negli ottavi dell’Elite 16 di Parigi

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Poteva andare meglio ma sperare nel sorteggio favorevole in un Elite 16 ormai è una pratica quasi inutile visto il livello elevatissimo dei tornei clou della stagione del. Sarà un-USAdi finale al Roland Garros di: la caccia ad un posto nei quarti passa attraverso le sfide con Scoles/Flint per Menegatti7Gottardi e con Partain/Benesh per Nicolai/Cottafava. In campo femminile è curioso l’accoppiamento che attende le azzurre. Non ci sono precedenti fra Gottardi/Menegatti e le statunitensi Scoles/Flint ma c’è sicuramente un sequel alla sfida in programma domani alle 11.00 e si tratta della sfida che potrebbe decidere il primo posto del girone J del Mondiale in Messico in programma da venerdì prossimo perchè i due binomi sono ...