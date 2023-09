Battipaglia | Cafiero de Raho a per parlare del PNRR

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023)de. La coordinatrice provinciale M5S Salerno Villani: “Parleremo del ruolo dell’ente locale nella prevenzione dell’illegalità”: Domani sabato 30 settembre, alle ore 11, presso la sala Vicinanza del Comune di, si terrà un importante dibattito organizzato dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle (M5S) di, in collaborazione con la Coordinatrice provinciale del M5S provincia di Salerno, Virginia Villani sul ruolo dell’ente locale nella prevenzione dell’illegalità. “Il tema centrale del dibattito sarà “Tagli al– un favore alle mafie – il ruolo dell’ente locale nella prevenzione dell’illegalità.” In un momento in cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza () offre ...