Basket | Qualificazioni Champions League 2023 2024 | Brindisi in finale | Den Bosch ko 78-63

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’Happy Casaspazza via il Denmediante il punteggio di 78-63 nel match valevole per la semidelledelladie vola in. La compagine pugliese, dunque, ora si giocherà l’accesso nella fase principale contro i francesi del Cholet, che nel pomeriggio hanno sconfitto Varese.-DEN78-63 (13-19, 26-15, 17-12, 22-17) Ad aprire le danze ci pensa la squadra pugliese con una bella tripla di Laszewski, ma ben presto anche Strumbis e Price vanno a segno da tre, portando in vantaggio la formazione olandese. Quest’ultima prova a prendere il largo toccando un massimo vantaggio di sei punti, difeso fino alla ...

L' Openjobmetis Varese viene sconfitta da Cholet mediante il punteggio di 88 - 96nel match valevole per la semifinale delledella Champions League 2023/2024 di. La corsa del club lombardo, dunque, si ferma prima dell'accesso all'ultimo atto di questa fase, mentre la compagine transalpina avanza e ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brindisi - Heroes Den Bosch, valida per lealla Champions League 2023/2024 di. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE STREAMING E TV " La ...

