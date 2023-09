Basket | Preliminare Champions League 2023-2024 | la Happy Casa Brindisi conquista la finale

(Di venerdì 29 settembre 2023) Laprosegue il suo cammino ed approda alladel torneo di qualificazione per laball. I pugliesi hanno sconfitto nettamente gli olandesi del Den Bosch per 78-63 e domenica (palla a due ore 17.30) si giocheranno l’accesso alla competizione europea contro i francesi dello Cholet, che hanno battuto nell’altra semila Pallacanestro Varese. Una Bridnisi trascinata dai 19 punti di Jamel Morris, che è stato il miglior marcatore dell’incontro. In doppia cifra hanno chiuso anche Jajuan Johnson (12), Wendell Mitchell (11) e Jordan Bayeye (10 con anche 8 rimbalzi). Agli olandesi non sono bastati i 16 punti di Thomas Van der Mars. Il match non era iniziato bene per ...

...sarà quello tra il Valsuganadi coach Galletti , vittorioso in casa della forte Isola della Scala, vedersela con i Night Owls Trento , già battuti nella seconda giornata del turno...'Se fosse per me, farei i playoff per dodici squadre: prenderei direttamente le prime quattro e farei un turnocon le restanti otto squadre . Ma tutti dicono che con questo programma è ...

Basket, Preliminare Champions League 2023-2024: Varese eliminata dallo Cholet in semifinale OA Sport

SUCCESSO SULLA SIRENA PER LA ITELYUM VARESE NEI ... Pallacanestro Varese

La Happy Casa Brindisi sconfitte i rumeni dell’Oradea per 77-74 e si qualifica per le semifinali dei preliminari di FIBA Champions League 2023. I pugliesi dominano per 25’, venendo però raggiunti dagl ...L'OpenjobMetis si è imposta 73-71 contro i serbi della FMP Soccerbet Belgrado, l'Happy Casa 77-74 con i rumeni della CSM-CSU Oradea ...