(Di venerdì 29 settembre 2023) Lasi è candidata per ospitare uno dei quattroche si terranno il prossimo anno dal 2 al 7 luglio. La federazione spagnola ha comunicato che la città ospitante sarà, con la squadra di Sergio Scariolo che potrebbe avere la possibilità di poter conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 davanti ai propri tifosi. Una decisione definitiva verrà presa dalla FIBA a Novembre, quando la federazione internazionale comunicherà le quattro sedi dei vari tornei di qualificazione. Finora solo laconhala, ma nelle prossime settimane sicuramente altre nazioni si faranno avanti. Ricordiamo che lapotrebbe essere una delle avversarie dell’Italia nella corsa alle Olimpiadi di Parigi ...

l’Olanda del Basket 3×3 femminile si aggiudica il Titolo di Campione d’Europa 2023 ! Al torneo continentale in svolgimento in Israele le ...

... sollecita proprio quella contrapposizione del tifo tipica del calcio, del rugby, dele ... come da tempo hanno capito con successo, Portogallo, Marocco, Turchia. Anche perché, da noi, il ...... Presidente Derthonae il giocatore diArmin Korlatovic, e il Presidente di Derthona ... Alpla possiede impianti per il riciclaggio di Pet e Hdpe in Austria, Polonia ee alcune joint ...

Basket: la Spagna ha presentato la candidatura di Valencia come sede di uno dei Preolimpici OA Sport

Il Canada fa fuori la Spagna di Scariolo campione in carica. Avanti anche la Lettonia La Gazzetta dello Sport

La Federazione Spagnola di Pallacanestro (FEB) e la Generalitat Valenciana hanno presentato la candidatura di Valencia per ospitare uno dei Tornei Preolimpici La Federazione Spagnola di Pallacanestro ...Sabato prenderà il via la nuova stagione della Serie A1 di basket femminile. Per il ventunesimo anno il campionato italiano inizierà con l'Opening Day, che per la prima volta si terrà a Schio, che può ...