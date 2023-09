Baseball | Europei 2023 | l’Italia annienta la Svizzera 12-3 | sfiderà Croazia o Belgio per il 9° posto

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023)diconcede il bis e, dopo il netto successo ai danni dell’Ucraina, batte anche lanel secondo impegno della seconda fase dell’Europeo. A Trebic (Repubblica Ceca), casa dei Nuclears, gli azzurri si sono imposti per 12-3, rifilando agli elvetici un’altra sconfitta dopo quella di Prosecco (Trieste) in occasione delChallenge. Sugli scudi Gabriele Quattrini, lanciatore partente della squadra italiana, che ha concesso 2 punti con 7 valide e 7 sette strikeout in 3.1 inning di lavoro. Italia che sarà impegnata nella giornata di sabato 30 settembre allo Strawberry Field di Blansko contro la vincente della sfida. In palio il nonodella rassegna continentale. SportFace.