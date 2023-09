Baseball | Europei 2023 | impresa Spagna | Olanda battuta Finale inedita con la Gran Bretagna

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Per la prima volta dal 1967 non ci sarà una trae Italia nelladeglidi. Il clamoroso fatto viene sancito dalla conclusione delle semifinali dell’evento in corso in Repubblica Ceca, che vanno a determinare una totalmentecome ultimo atto della rassegna continentale. Bisogna obbligatoriamente partire dal clamoroso risultato degli iberici, che riescono a battere, dopo una serie molto lunga di tentativi, l’. Si tratta di un 7-6 che i crismi della storicità li possiede tutti, nessuno escluso. Encarnacion è quasi al livello di una superstar, ma l’uomo del destino è Jesus Ustariz, che nel nono inning, a basi piene, realizza il punto che vale un’storica ...