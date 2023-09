Bari Vs Como | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 29 settembre 2023) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I pugliesi per tornare nei piani alti della classifica, i lariani, invece, per continuare a restarci.Vssi giocherà domenica 1 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio San Nicola.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi non stanno attraversando un buon momento tanto da aver ottenuto una sola vittoria in questo campionato. Un ruolino di marcia fin qui insoddisfacente e per nulla consono ad una squadra che punta alla promozione diretta in A. L’ obiettivo restano comunque i playoff, ma occorre macinare punti. Nell’ ultimo turno la squadra di Mignani è stato sconfitta per 2-1 dal Parma. I lariani sono stati fin qui la vera rivelazione del torneo vincendo 4 partite consecutive nelle ultime cinque. La ...