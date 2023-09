BARCOLANA 55 | venerdì 29 settembre a Trieste i COMA COSE

Leggi su udine20

(Di venerdì 29 settembre 2023) A cinque anni di distanza dall’ultimo grande evento musicale con Bob Sinclar, torna il concerto dellacon un nome che negli ultimi anni ha conquistato il cuore di tutti:29saranno ii protagonisti dell’atteso concerto ain Piazza Ponterosso, che darà ufficialmente il via alla 55esima edizione della Regata Velica Internazionale più grande del mondo. L’ingresso è gratuito e la festa inizierà alle ore 20:00. Opening act e after-show a cura di Broccoletti Pop. Richiesti a gran voce dai loro fan in tutta Italia, ida aprile sono in tour per presentare il loro ultimo disco “Un meraviglioso modo di salvarsi” che li ha consacrati definitivamente come uno dei gruppi più amati della nuova scena musicale ...