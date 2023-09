(Di venerdì 29 settembre 2023) Ex esubero il centrocampista olandese, acquistato dai blaugrana nel dall'Ajax per 75 milioni più bonus, è diventato il fulcro del gioco della squadra dopo il ritiro di Busquets: si prospetta una lunga scadenza

Prosegue la trattativa tra Juve e Barcellona per riportare Franck Kessie in Italia. Nonostante l'inserimento dell'Atletico Madrid negli scorsi ...

La trattativa tra Barcellona e Manchester City per Joao Cancelo avanza, e le prossime 48 ore potrebbero rivelarsi decisive per la chiusura ...

Barcellona, passi avanti per il rinnovo di De Jong ItaSportPress

Liga: Girona da solo in testa, il Real si riscatta e sorpassa il Barcellona la Repubblica

Barcellona-Siviglia è una partita dell'ottava giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.Il Barcellona e i vicepresidenti Bartomeu e Rosell accusati di corruzione per il caso Negreira. Perquisita anche la sede degli arbitri.