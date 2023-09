Bandecchi si infuria con il sindaco di Como | “Non hai mai fatto una min***a | non capisci una s**a” Lo scontro a Piazzapulita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) In studio a, su La7, si parla di fisco, accertamenti dei Comuni sulle attività (bar, dehors, ma anche autovelox e multe). A un certo punto ildi, Alessandro Rapinese, loda la Tari (la tassa sui rifiuti) e respinge le lamentele “dell’italiano che frigna: ‘se chiudiamo è colpa del fisco, se prendo la multa è colpa del Comune’. Così non va bene”. E un po’ provocatoriamente inizia a dire “io godo”, in riferimento, probabilmente, al pagamento di tasse o di multe. Il primo cittadino di Terni, Stefano, indagato per la rissa in Consiglio comunale, si: “Lei cosa haprima di fare il?”, domanda a Rapinese. “L’agente immobiliare”. “Ecco, lei nella vita non ha maiuna minchia, non capisce una sega – ...