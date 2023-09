Banco Alimentare del Lazio e Sodexo creano il primo “Ricettario Antispreco” destinato alle famiglie dei bambini delle scuole del Municipio I di Roma

Leggi su newsagent

(Di venerdì 29 settembre 2023) Un’iniziativa realizzata il 29 settembre in occasione della Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari In occasione della Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, 29 settembre,Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, edel, hanno realizzato il” dedicatodeidi 43 plessi scolastici del1 di, dove l’azienda di ristorazione serve circa 7.000 pasti ogni giorno. Tra le pagine delsono presenti indicazioni su come conservare gli ...