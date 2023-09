Banca Generali apre le porte all’arte e al talento

(Di venerdì 29 settembre 2023) Bergamo. È stata inaugurata, alla filiale di Bergamo di, la mostra “Danza del tempo”, esposizione di disegni su tavola dell’artista Shiva Foresti. Si tratta del primo di una serie di eventi del progetto “Spazio al” che laha deciso di promuovere con l’intento di valorizzare artisti del territorio, emergenti o poco noti al grande pubblico, attraverso esposizioni di loro opere, spaziando dal linguaggio del disegno alla pittura, alla scultura e alla fotografia. L’idea nasce dalla presa d’atto che nella nostra realtà locale vivono molti artisti dotati di una grande creatività ed originalità, che tuttavia non hanno modo di esprimere e far conoscere al grande pubblico. Spesso non dispongono di risorse o semplicemente di opportunità per partecipare a concorsi o a mostre prestigiose, e si limitano ...

Banca Generali non ha in programma operazioni straordinarie o M&A. Lo assicura Gian Maria Mossa , amministratore delegato e direttore generale di ...

Piccola perdita per, che scambia con un - 0,77%. Tentenna ENI , che cede lo 0,67%. Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione , Brunello Cucinelli (+8,15%), Ariston ...In caso di vittoria della lista di Delfin, invece, si potrebbe assistere a un cambio di direzione strategica della. Oltre che, ovviamente, in. La lista vincente alla conta avrà dodici ...

Il 28 ottobre in Mediobanca sarà conta: la sfida in assemblea sarà tra la lista di Delfin, il fondo legato alla famiglia Del Vecchio, e la lista proposta oggi dal cda di Alberto Nagel, ad, e Renato (.Dal 25 settembre è in vigore il “mystery shopping” che qualcuno vorrebbe denominare “audit shopping”: funzionari della Banca d’Italia in incognito - ...