Balotelli sul caso Osimhen | 'Non si scherza | io al suo posto'

2023-09-07 21:07:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in ver Sion e integrare l’ultima notizia di Calcio Mercato .com: ...

Stesso discorsogol di Samardzic ".ha anche parlato delle condizioni delle altre squadre. Ha iniziato da Mourinho: "Mourinho, dico sinceramente, alcune volte dovrebbe prendersi delle ..., Zidane, persino Messi, Neymar, Rooney, Buffon, l'immarcabile Radja Nainggolan, Verratti. E Jack Charlton, che fuma tra due allenamenticampo del Leeds, nel 1970. E Johan Cruyff, il ...

Balotelli vede in diretta il video di Osimhen sul TikTok del Napoli e ... Sport Fanpage

Balotelli: «Osimhen nel rigore contro l'Udinese mi ha un po' deluso ... IlNapolista

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha fatto il punto sul campionato dopo il turno infrasettimanale: "Tutto aperto, tutto incerto: dopo sei turni, la Serie A non ha ...Mario Balotelli è intervenuto a TVPlay per parlare di diversi argomenti, tra cui anche Osimhen e Kvaratskhelia. Ecco le sue parole: “Victor è un mio amico, ma in occasione del rigore contro l’Udinese ...