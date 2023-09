Balotelli | «Osimhen nel rigore contro l’Udinese mi ha un po’ deluso»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 settembre 2023)ha parlato da Tv Play e condiviso la sua opinione sul caso-Napoli. L’ex Milan e Inter ha detto di essere rimasto confuso da quanto ha letto questi giorni: «Il video postato dal Napoli su TikTok suè una roba senza senso. Non capisco perché hanno postato una roba del genere. Ci vuole rispetto, non si scherza in questo momento su. Ancheha sbagliato a togliere le foto dal suo profilo, perché i tifosi non hanno fatto nulla. Comunque penso chepossa rimanere al Napoli un altro anno al massimo. Se avessero avvisatodel video, non credo lui avrebbe detto di sì. A me una roba del genere avrebbe fatto infuriare e non poco. Per questa cosa potrebbe chiedere la cessione? Non credo dai, non mi sembra una cosa ...