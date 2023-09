Balotelli critica Osimhen | “Un caro amico | ma sul rigore con l’Udinese mi ha deluso”

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’ex attaccante del Milan, Mariol’attaccante del Napoli Victorper non aver calciato ilcontro. Mario, ex attaccante del Milan, ha condiviso le sue opinioni sulcontrodurante un’intervista a Tv Play., pur elogiando la personalità di Victor, si è dettodal fatto che non sia stato l’attaccante nigeriano a calciare il, bensì Piotr Zielinski. “è un mio, lo saluto, ma nelcontromi ha un po’. Doveva calciare lui e non Zielinski. Victor ha personalità, questo non si ...

Mourinho dopo il disastro delle prime sei partite .difende Osimhen e parla della sua 'probabile' cessione. Solo chi comeha subito per l'intera carriera episodi ......di Mbappé questo ragazzo pieno di talento ma non è nemmeno da accostare per scherzo a. ...passata nella quale Maignan è rimasto assente 4 mesi e Tatarusanu non ha mai convinto née ...

Balotelli: “Berardi da rosso contro la Juve, l’avessi fatto io…” ItaSportPress

Mario Balotelli abbandona una live dopo una critica a un giocatore del Milan La7

"Neymar è mio amico, lo salutò e gli voglio un bene della Madonna. Neymar è un fenomeno assoluto, è troppo forte. Non si possono paragonare, ci mancherebbe altro, ma se parliamo solo di tecnica, ...Mario Balotelli non le manda a dire e nel corso di un'intervista lancia una dura frecciata al suo ex allenatore.