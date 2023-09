Balotelli attacca il Napoli su Osimhen | “È inaccettabile” | poi il messaggio ai tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’nte ha voluto dare propria opinione per quanto riguarda il caso, fonte di tante discussioni in settimana. Marioè tornato a parlare in diretta su Twitch a Tvplay dove si è soffermato su tanti episodi di questo turno infrasettimanale per la sesta giornata di campionato. L’argomento di discussione principale, oltre al roboante 4-1 subito dalla Roma contro il Genoa, è stato chiaramente l’episodio relativo a Victor. Il centravanti nigeriano delè stato al centro di molte attenzioni mediatiche in settimana a causa di un video postato dalla società su Tik Tok. Nel filmato ilha ironizzato sul calcio di rigore fallito contro i Bologna ed è andato su tutte le furie minacciando di andare per vie legali contro la società. Mario ...